Meloni e Giorgetti si sfidano per nominare il direttore della Banca d'Italia

La premier vuole Fabio Panetta in Via Nazionale, il ministro dell'Economia preferirebbe Daniele Franco: ciascuno ha buone tesi a sostegno della propria candidatura. Di solito, la direzione di Palazzo Koch è sempre stata un preludio a una futura carriera politica

Le due orbite sono così vicine, nella loro brillantezza, che forse era fatale che prima o poi rischiassero di entrare in collisione. Entrambi economisti, pupilli entrambi di Mario Draghi, corteggiati l’uno e l’altro dalla politica, e tutti e due già direttori generali di quella Banca d’Italia di cui ora, ecco l’inghippo, aspirano con eguale legittima ambizione a diventare governatori. Daniele Franco e Fabio Panetta. I due candidati d’obbligo, forse gli unici due reali candidati alla guida di Via Nazionale. Rischiano, loro malgrado, di conseguire un altro risultato non banale: riuscire a far bisticciare Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. E ce ne vuole, di questi tempi.