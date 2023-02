La versione (e le condizioni?) di Paola De Micheli dopo il voto nei circoli

Mentre ieri si è tenuto il primo e unico faccia a faccia fra Bonaccini e Schlein, l'ex ministro delle Infrastrutture si dice "felice di esserci stata, in questo percorso, in un momento così difficile per il partito". E ora si deve "guardare avanti"

I circoli Pd hanno votato, gli aspiranti concorrenti alla segreteria, in viaggio verso i gazebo (primarie del 26 febbraio), sono, come da pronostico, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, con il 53 per cento dei consensi, e la neoputata Elly Schlein, con il 35. E nel giorno in cui (ieri sera) Bonaccini e Schlein si sfidavano nell’unico faccia a faccia (su Skytg24), restava sul campo un dubbio: come voteranno gli esterni, cittadini interessati ma non iscritti, compresi giovani over 16, studenti fuorisede e cittadini stranieri residenti in Italia? E come si comporteranno, nel senso della eventuale indicazione di voto, gli altri due candidati sconfitti nei circoli, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo?