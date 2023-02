Chi sosterranno al ballottaggio Cuperlo e De Micheli?

Se l'appoggio dell'ex ministra nei confronti di Bonaccini è dato per scontato, il sostegno di Cuperlo a Schlein è molto più incerto. E potrebbe arrivare in extremis

In attesa di dati definitivi, il grande interrogativo nella corsa alle primarie Pd è: cosa faranno Gianni Cuperlo e Paola De Micheli? Chi sosterranno tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein? Sono accreditati del terzo e quarto posto, in una forbice tra il 5 (De Micheli) e il 10 per cento (Cuperlo). Si capisce che dalla loro indicazione di voto potrebbe risultare più forte l’investitura per chi andrà al ballottaggio.