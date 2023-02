"Al Pnrr serve un tagliando, così non va. E occhio con l'accentramento dei poteri". Parla il leghista Morelli

Il sottosegretario alla Programmazione economica, uomo fidato di Salvini, lancia avvartimenti a Fitto e Meloni sul Recovery. Le assunzioni "robuste", i comuni in difficoltà, la nuova governance. "Con Bruxelles bisogna negoziare una modifica del Piano". La stoccata sulla Rai

Il ruolo di “anti Fitto” lo rifiuta risolutamente. “Semmai”, dice, “accetto quello del grillo parlante”. E insomma, sia pure ostentando garbo e cortesia, Alessandro Morelli ci tiene a ricordare che lui lo aveva detto. Ipse dixit, cioè, che le strutture di governance del Pnrr andavano cambiate al più presto. “Lo suggerii a novembre in un vertice a Palazzo Chigi”. Giorgia Meloni lo azzittì. “Diciamo che mi obiettò che non era il momento”. E ora che il momento è giunto, ora che il Cdm vara il decreto con cui Raffaele Fitto ridisegna le strutture direttive del Pnrr, ora che insomma il senatore leghista, sottosegretario alla Programmazione economica, può rivendicare le sue ragioni di un tempo, ci tiene a offrire altri suggerimenti. “Che magari ora verranno accantonati, ma poi chissà”, sorride Morelli, uomo fidatissimo, tra quelli fidati di Matteo Salvini. I consigli, dunque. “Uno riguarda l’utilizzo dei poteri sostitutivi. L’altro i contenuti del Pnrr, che necessita di un tagliando, perché così non va. Infine, occhio all’accentramento dei poteri”.