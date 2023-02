Leggere Tucidide per frenare le politiche populiste sull'immigrazione

Non è detto che ministri e presidenti del Consiglio abbiano letto Tucidide. Però spesso i grandi autori di 25 secoli fa ripropongono esattamente i temi su cui si divide ancor oggi la democrazia occidentale. La divisione tra democrazia del popolo e regimi censitari attraversa l’intera storia delle poleis greche, lo scontro tra Occidente e Oriente nasce ai tempi delle guerre persiane, la contrapposizione tra imperi commerciali del mare e imperi bellicisti di terra è la ragione della guerra del Peloponneso, e rivivrà ancora nel Nomos della terra di Carl Schmitt. Insomma, Tucidide serve sempre, e non solo lui. Anche su un tema che è diventato bandierina dell’attuale governo italiano: la mano di ferro contro i profughi che tentano di attraversare il Mediterraneo, il decreto del prefetto-ministro Piantedosi che vieta alle navi delle ong – ripetiamolo: non transita sui loro ponti se non poco più del 10 per cento degli sbarchi in Italia – più di un salvataggio alla volta a pena di sanzioni emesse dai prefetti e senza più procure tra i piedi, impone porti di sbarco a centinaia di miglia di mare, per poi magari allocare gli sbarcati a centinaia di chilometri via autobus.

