I numeri sballati di Piantedosi sui migranti

Per il ministro la curva degli sbarchi è in calo. Ma il capo del Viminale ha mancato di citare le cifre degli ultimi due mesi del governo Meloni, che descrivono una curva in ascesa. Ha provato a girarla al contrario?

Ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto intendere che i migranti hanno capito che in Italia il vento è cambiato e che non conviene più rischiare la vita attraversando il Mediterraneo. Di ritorno da Agrigento, dove lunedì aveva provato a rassicurare i sindaci siciliani sopraffatti dai numeri fuori portata della prima accoglienza, l’ex prefetto ha spiegato martedì in tv a “L’aria che tira” che in realtà le cose non vanno poi così male. “I primi due mesi di questo governo hanno fatto segnare una flessione della curva di crescita” degli sbarchi di migranti. “Un qualche segnale lo abbiamo lanciato”, ha aggiunto Piantedosi.