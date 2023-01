“Genova accoglierà i migranti, non c'è alcuna emergenza”. Parla il sindaco Bucci

Un modello Genova, anche per l’accoglienza dei migranti. “Perché no? Qui facciamo sempre cose all’avanguardia”. Lo dice Marco Bucci, sindaco del fare, sostenuto dal centrodestra. Perché chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare. Non è solo l’inizio della più bella canzone dedicata alla città, ma anche il principio di una nuova vicenda politica. Due giorni fa le prime anticipazioni del Corriere della Sera: i porti del sud sono al collasso per gli sbarchi, ora servono anche altre destinazioni e tra le ipotesi spunta Genova.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE