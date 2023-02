La Stampa va alla guerra con Fazzolari ma finisce per spararsi sui piedi

Al terzo giorno di pistolettate a salve succede l’inevitabile. E cioè che il glorioso quotidiano che ha svelato il fascistissimo piano per trasformare le nostre pacifiche scuole in incubatori della brigata Azov si è sparato sui piedi. Il primo giorno il titolo di prima pagina era “Fazzolari: insegniamo a sparare nelle scuole”. Il secondo giorno, a schivare la lettera del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, di smentita della “ricostruzione favolistica” della Stampa, il direttore Massimo Giannini si faceva Rodomonte: “Con temerario sprezzo del pericolo il sottosegretario Fazzolari ‘spara’ letteralmente la palla in tribuna, per smentire ciò che non è smontabile”. Ovvero “la sua idea di portare nelle scuole corsi di tiro a segno con le armi”. Dice Giannini che “l’articolo del nostro Ilario Lombardo, che confermiamo parola per parola, è inattaccabile e di fonte sicura al cento per cento”. Quello che c’entra, “invece, è la nota e antica passione per le armi di Fazzolari. Così forte da volerla insegnare anche agli studenti in classe, tra le pedagogiche ‘umiliazioni’ auspicate dal ministro dell’Istruzione e le salvifiche lezioni sul ‘Dante di destra’”. I due accostamenti, nella vicenda, non c’entrano un beato nulla, e risultano di una pochezza risibile. Su questo sorvolando, resta però da dire che la “fonte sicura al cento per cento” dell’articolo “inattaccabile” è al momento l’udito del giornalista medesimo, a cui si oppongono le smentite di Fazzolari e del generale Federici: non proprio una pistola fumante. Nella stessa pagina Lombardo ribadiva la sua versione. Ma, come si dovrebbe sapere nei giornali, una notizia data due volte equivale a una smentita.

