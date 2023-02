La riforma di Giorgetti per spartire il Mef fa spaccare il capello in quattro

Annuncia la riforma organizzativa del ministero, ma serve almeno un anno. Ci sono gli occhi puntati del Quirinale. A Via XX settembre si parla di "azzardo" e il nuovo direttore generale "come un non operativo"

Il direttore in carica era sgradito, il nuovo non ha preso le misure, il terzo, che dovrebbe affiancare il nuovo, ha un incarico che ancora non esiste. Il 19 gennaio 2023, giorno della rimozione di Alessandro Rivera, direttore generale del Mef, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, annuncia in Cdm una riforma del modello organizzativo del Tesoro. E’ una riforma che funzionari del ministero definiscono oggi un “azzardo”, “complessa dal punto di vista giuridico”, “la creazione di una ridotta”.