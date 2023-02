Le nomine di Meloni come un "gratta e vinci". Il test partecipate interroga i mercati internazionali

A furia di avere paura, iniziano a fare paura. Il vero nemico del governo Meloni non è la stampa che “inventa le notizie”, ma sono i suoi ministri e le loro dichiarazioni disgraziate. Si può minacciare querela ai giornali, ma non si possono querelare le borse. Banche, fondi d’investimento si stanno oggi chiedendo quale metodo verrà utilizzato dalla premier per sostituire i vertici delle società partecipate. Sarà il metodo delle nazioni moderne (un’analisi meticolosa dei profili, dei bilanci) o si preferirà piuttosto la telefonata al vecchio amico, al fedele di FdI? In queste ore commercialisti e avvocati romani vengono contattati da mezzadri di destra. La Lega e FI stanno per confliggere con Meloni e due città, Milano e Roma, per misurarsi. Sono le nomine “gratta e vinci”.

