Al congresso del Pd è Bonaccini contro Schlein, ma Renzi e D'Alema sono i due fantasmi

I due leader del passato sono evocati dai rispettivi avversari di oggi. C’entra il carisma, c’entrano i tabù e c’entra un film sul Partito democratico che non è stato ancora scritto

È stato il ritorno di Articolo Uno nella casa dei padri con la commozione della dalemiana Livia Turco, la citazione nell’intervento di Peppe Provenzano dell’Arte della guerra di Sun Tzu, un classico dell’iconografia dalemiana fin dagli anni ‘90 (dettagli segnalati da Maria Teresa Meli sul Corriere) a riportare in chiaro, nelle cronache del congresso Pd, lo spettro di Massimo D’Alema affiancandolo a quello assai più frequentemente avvistato di Matteo Renzi. La controprova si è materializzata subito, in quella specie di abiura del jobs act da parte di Stefano Bonaccini arrivata immediatamente prima dell’inizio delle primarie degli iscritti. E ancora nella maldestra apertura dello stesso Bonaccini all’ex 5 stelle Dino Giarrusso finita in corto circuito.