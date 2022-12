“Serve ricreare un Ulivo, non evocare scissioni”. Parla Cuperlo

A convincerlo, dice, è stato “l’allarme per le sorti del Pd”, perché “dopo due sconfitte, tre scissioni e nove segretari, credo sia un dovere che la discussione affronti le cause di una crisi che in 15 anni ci ha visto perdere sei milioni di voti”. Perché davvero “il rischio che il Pd si dissolva, sul modello del Partito socialista francese, esiste: e non vederlo può confortare gli animi ma non risolve i problemi che abbiamo rimosso a lungo”. Di certo però a spingere Gianni Cuperlo a candidarsi al congresso del Pd non è stata la volontà di avvantaggiare Stefano Bonaccini, spaccando il fronte sinistro. “Questa è la critica che più mi amareggia”, risponde il deputato triestino. “Mi si può dire che non incarno la domanda di novità sul piano generazionale e del genere. Ci sta: ma che vuol dire che si spacca il fronte sinistro? C’è un congresso bizantino diviso in due momenti. Nella prima fase, quella in cui ci si deve confrontare su piattaforme e proposte del Pd del futuro, a votare saranno gli iscritti. Io voglio solo partecipare a questo dibattito, provare ad arricchirlo, dare una mano. Poi, le primarie del 19 febbraio, saranno tra le due candidature che avranno ottenuto il consenso maggiore.”.

