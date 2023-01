Il ministro Urso: "L'Italia diventi base logistica dell'Ucraina. A cominciare dai porti"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy è arrivato ieri a Kyiv. Insieme a Bonomi (Confindustria), ha parlato dell'intenzione di rendere i porti di Trieste e Venezia degli hub di appoggio per il paese invaso. L'inizio della ricostruzione

"Vorremmo che i porti di Trieste e Venezia in qualche modo diventino anche porti dell'Ucraina e che il quadrante Europa con la piattaforma logistica di Verona, la più grande del continente diventi la loro base logistica". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parla al Messaggero delle intenzioni italiane per contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Urso, accompagnato tra gli altri anche dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è arrivato ieri a Kyiv per offrire supporto al paese invaso e incontrare il presidente Volodymyr Zelensky.

Mi ha fatto particolarmente piacere ricevere dalle mani del Presidente @Zelenski l'onorificenza al merito della Repubblica per il sostegno alla causa della libertà. Zelenski ha tenuto a ringraziare il Governo e il popolo italiano per il sostegno all'Ucraina. pic.twitter.com/LA9pzk4Sqv — Adolfo Urso (@adolfo_urso) January 12, 2023

Il ministro ha fatto riferimento al recupero dei corridoi marittimi, in modo da garantire un appoggio all'Ucraina, ma non solo. Insieme a Bonomi, infatti, l'intento prioritario è quello di creare le basi per una concreta cooperazione a livello industriale e commerciale tra i due paesi. L'Italia, come riportato ieri su queste pagine, considera quello dell'acciaio un settore fondamentale e, infatti, lo stesso Urso ha dichiarato che il nostro paese sarà maggiormente presente "nei settori dell’alta tecnologia, dell’aerospazio, della siderurgia e della metallurgia"; campi, questi ultimi, in cui gli ucraini sono già importanti produttori, come testimoniava l'Azovstal di Mariupol.

E le ricadute pratiche degli accordi di ieri si vedranno i primi di marzo. In quei giorni, infatti, a Roma si terrà una conferenza volta a discutere del futuro dell'Ucraina e della sua ricostruzione, in continuità con quella che si è già tenuta a Parigi. "Il ministro delle Infrastrutture, Kubrakov, ci ha illustrato le linee direttive del loro progetto per la ricostruzione, a cui parteciperanno le imprese italiane. E abbiamo garantito il sostegno dell’Italia a Kyiv in ogni consesso anche multilaterale", ha riportato Urso. Prima ancora del meeting di Roma, però, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dovrebbe recare nella capitale ucraina: è quanto confermato da Urso e già emerso dalle indiscrezioni seguite al vertice a Palazzo Chigi di mercoledì tra la premier, il ministro degli Esteri e il ministro dell'Interno.

Il mese prossimo il governo ucraino presenterà alla comunità internazionale un piano che evidenzierà le priorità sull'intervento delle imprese. E, Adolfo Urso, già da guida del Copasir, aveva iniziato a lavorare sul rapporto di cooperazione e amicizia tra i due paesi. Tanto che con Bonomi è già stato inaugurato il nuovo ufficio di Confindustria a Kyiv. Inoltre, lo sforzo dei privati nel paese invaso è anche un gesto politico - e non solo economico. Lo stesso Bonomi ha parlato ieri della ricostruzione dell'Ucraina come parte del processo della sua adesione all'Unione europea.