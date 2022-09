Fratelli d'Ucraina

Ieri il presidente del Copasir Adolfo Urso è andato a Kyiv per incontrare il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e partecipare a una riunione con Andriy Yermak, il capo dell’ufficio della presidenza di Volodymyr Zelensky, con cui ha discusso dell’ulteriore sostegno dell’Italia all’Ucraina. Urso è senatore di Fratelli d’Italia ed è uno degli uomini più vicini e fidati di Giorgia Meloni, la riunione con Yermak non è stata una semplice visita di cortesia ma quasi il “sopralluogo” di un possibile esponente del prossimo governo per confermare a Kyiv che Roma seguirà il percorso tracciato da Mario Draghi. Nel comunicato dell’ufficio di presidenza Yermak prende atto “del ruolo personale di Urso come presidente del Copasir” ed esprime gratitudine “per la ferma posizione del comitato a sostegno delle proposte del governo italiano riguardanti l’assistenza tecnico-militare all’Ucraina e la lotta alle minacce ibride russe”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE