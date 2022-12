A Parigi grande sostegno all'Ucraina contro il “terrorismo energetico” di Putin

Coordinare gli aiuti destinati all’Ucraina per farle superare l’inverno e mettere le basi per il processo di ricostruzione del paese. Sono questi i due obiettivi per cui è stata organizzata a Parigi una conferenza internazionale a sostegno della nazione ucraina, il vertice voluto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. “L’Ucraina non è sola”, ha esordito Macron, perché la comunità internazionale la aiuterà a “resistere durante questo inverno”, dinanzi a una Russia che si comporta in modo “vile”, cercando di gettare gli ucraini “nell’oscurità e nel gelo”. “La Russia, le cui debolezze militari sono state messe a nudo, ha optato per una cinica strategia di distruzione delle infrastrutture civili al fine di mettere in ginocchio l’Ucraina”, ha aggiunto il presidente francese, promettendo aiuti concreti in termini di cibo, energia, materiale medico e trasporti.

