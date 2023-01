I fuochi di Capodanno avvelenano come 120 termovalorizzatori in un anno

Vaglielo a spiegare a Giuseppe Conte o al candidato di Giorgia Meloni alla presidenza del Lazio, Francesco Rocca: i miniciccioli buttati e scoppiati nella notte di capodanno erano dieci, venti, cinquanta cassonetti di monnezza dissolti, andati a fuoco col fiammifero e la benzina ad avvelenare l’aria che respiriamo. Altro che termovalorizzatore a Roma. E così in quelle stesse città i cui sindaci di sinistra, verdi, grillini e sovranisti d’accatto si oppongono alla costruzione di impianti controllati, tecnologicamente avanzati, costruiti da ingegneri, fisici e biologi, quei termovalorizzatori necessari a Roma come in Campania a Giugliano, a Gioia Tauro in Calabria, a Catania o a Palermo, ecco che proprio da quelle città che affogano nella monnezza non trattata, nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio si sono sollevate nubi e polveri sottili che un inceneritore non produrrebbe nemmeno in cento anni.

