Salvini si perde Bossi, che apre la trattativa con Moratti

È pronto a perdere un pezzo di famiglia per disprezzo, per orgoglio e per boria. Matteo Salvini sta consegnando il Comitato nord di Umberto Bossi a Letizia Moratti. Letizia Moratti sta per accogliere Umberto Bossi. Correranno insieme alle elezioni regionali della Lombardia. Salvini ha detto “no” a qualsiasi soluzione diplomatica. Non ha voluto ascoltare il presidente Attilio Fontana: “Sono amici, non lasciamoli andare. Ascolta”. Gli identitari della Lega stanno trattando ufficialmente con l’ex sindaco di Milano. Fontana è favorito perché FdI è in questo momento invincibile. Meloni chiederà la vicepresidenza per Marco Alparone, già sottosegretario della regione Lombardia. Chiederà un ruolo importantissimo per Romano La Russa.

