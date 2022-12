Berlusconi ha segnato una generazione, su Putin serve una riguardata

C’è un’Italia furbetta e sciocchina che continua a considerare Silvio Berlusconi, per noi il Cav., un evasore fiscale (condannato da un collegio presieduto da un futuro collaboratore regolare del giornale di Travaglio, e ho detto tutto o quasi); un puttaniere (origliatori e guardoni si compiacciono sempre di razzolare male tra le lenzuola degli altri mentre predicano bene tra le loro); un riccone pacchiano (i quattrini li ha fatti con le sue industrie, lo stile ambrosiano-brianzolo è meglio di tanti altri, e comunque è affar suo); un vecchione indementito che non ha mai imparato a fare politica (l’età è quella, e tanti complimenti, la demenza si vede e non si vede mentre è certificata la stravaganza, anche quando era un giovanotto, e quanto al fare politica, ora viene il bello). Certo, c’è il putinismo amicale e sodale di Berlusconi, e quello lo consideriamo figlioccio di una fase in cui Putin poteva diventare il nostro figlio di puttana, anche grazie alla verve del Cavaliere, fase ampiamente superata con la caduta del possibile “nostro” e la persistenza e aggravamento del resto, e comunque semel in annis licet insanire, una grave ubriacatura non pregiudica la verità generale dei fatti.

