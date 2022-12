Meloni ha deciso: a gennaio arriva il decreto per modificare la cabina di regia del Pnrr

A chi, tra i suoi colleghi di governo, gli ha chiesto chiarimenti, ha offerto un approccio di buonsenso. “A me non interessa che il gatto sia bianco o nero: interessa che prenda il topo”. E siccome la preda da acciuffare sono gli obiettivi del Pnrr, e i miliardi europei che ne conseguono, Raffaele Fitto s’è deciso al grande passo: cambiare la governance del Recovery. La decisione maturerà in un decreto, su cui il ministro sta già lavorando dopo averlo concordato con Giorgia Meloni, che dovrebbe essere portato in Cdm a metà gennaio. Con tutte le incognite che una simile operazione comporta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE