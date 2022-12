Di Stefano gonfia il suo cv per cercare lavoro. L'epopea del grillino che amava Putin

La svista, prendiamola così, non rileva ai fini della cronaca politica, dacché il diretto interessato è ormai un privato cittadino. Ha però a che vedere, semmai, con la commedia umana del grillismo che fu, che poi rinnegò se stesso per poter sopravvivere, infine adotta simpatici stratagemmi per reinventarsi. Ecco allora che Manlio Di Stefano, a lungo fedelissimo di Luigi Di Maio alla Farnesina, nell’ansia comprensibile di ricollocarsi aggiorna i suoi profili social. Del resto, al capo Giggino un posto, Tajani permettendo, glielo sta trovando l’Europa, come inviato speciale nel Golfo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE