I metodi putiniani di Di Stefano

Avrebbe potuto dire che il M5s era immaturo, che non lui aveva esperienza internazionale, che non capiva molto di geopolitica e che ora che è alla Farnesina ha finalmente un quadro più chiaro. Invece il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, rispondendo a una domanda su un nostro articolo che riportava le sue posizioni “più putiniane di Putin”, ha dichiarato ai microfoni di “Radio anch’io” che “il Foglio ha fatto della calunnia un mestiere”. Un’affermazione del genere, in bocca a un esponente del governo nei confronti di un giornale, è di per se grave. Ma nello specifico conferma, anzi rafforza, ciò che il Foglio aveva scritto. E’ la dimostrazione che Di Stefano del putinismo non condivide solo le idee rispetto alla crisi in Ucraina a partire dal 2014 – un “golpe dell’Ue e degli Usa”, la definiva nel 2016 intervenendo a Mosca al congresso del partito diVladimir Putin – ma anche l’insofferenza nei confronti della libera stampa. Insomma, Di Stefano è putianano nel merito e anche nel metodo.

