Cari genitori, siete voi la svolta sul Reddito di cittadinanza

Più gavetta, meno divano. In Italia 364 mila famiglie accettano che i propri figli, pur occupabili, si accontentino di ricevere il sussidio. E se fossero loro, i genitori, i veri schizzinosi, incapaci di indicare ai più giovani la giusta strada per l’incontro con il lavoro?

C’è un tema inconfessabile, e rimosso, che riguarda il dibattito sul futuro del Reddito di cittadinanza. E’ un tema che sfugge spesso, misteriosamente, o forse no, agli occhi degli osservatori ed è un tema che riguarda non tanto gli ingranaggi del Reddito di cittadinanza quanto gli ingranaggi di una fascia della popolazione che il Reddito dovrebbe combatterlo più di quanto non lo combatte oggi un pezzo di mondo politico, che coincide in modo simmetrico con quel pezzo di mondo politico che ha vinto le ultime elezioni. Qual è la fascia di popolazione di cui stiamo parlando? Semplice. I genitori. Noi genitori. Quando si parla di Reddito di cittadinanza, ve ne sarete accorti, si parla spesso di numeri assoluti. Si parla spesso di quanti siano, davvero, i percettori di Reddito di cittadinanza. Su quante siano, davvero, le famiglie coinvolte. Su quanti siano, davvero, i percettori impossibilitati a lavorare (i nuclei familiari coinvolti oggi sono 1,1 milioni, due anni fa erano 1,5 milioni, in totale sono circa 2,5 milioni di persone, due terzi dei beneficiari del Rdc non possono lavorare, un terzo è “occupabile”.