Calenda: “Nessun flirt con Meloni, la manovra è insulsa”

Il leader di Azione in conferenza stampa alla Camera: "La legge di Bilancio ignora le grandi emergenze del paese. Barelli con noi? Non so chi sia"

Presenta un nuovo dirigente e attacca Giorgia Meloni. In una conferenza stampa convocata a sorpresa, Carlo Calenda risponde anche sulla manovra, sul suo rapporto con la premier e chiede una bicamerale sull’economia. “Questa è la manovra di Salvini, da settimane non facciamo altro che discutere di pos, contanti e non di sanità. Il mio giudizio sulla Meloni è netto: la manovra è una manovra insulsa che ignora le due grandi emergenze del paese: sanità e giovani”.

“L’ho insultata abbastanza, direte ancora che flirto con lei ?”. Ma il leader di Azione risponde anche sul presunto passaggio di Paolo Barelli, ex capogruppo di FI a Montecitorio, e uomo vicino al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel suo gruppo. “Barelli in Azione? Barelli chi? Non sono chi sia, ma sta in Parlamento?”