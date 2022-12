La migliore opposizione al governo Meloni arriva dalla maggioranza. Prendere appunti

Una delle principali ragioni per cui, per l’opposizione, non sarà semplice fare opposizione al governo Meloni è che, come spesso succede nei governi di coalizione, l’opposizione più dura, più rigorosa e più arcigna al nazionalismo illiberale presente all’interno della maggioranza di governo arriva, da mesi, proprio da lì. Arriva proprio da dove non te l’aspetti: arriva dal governo prima ancora che dall’opposizione. Nelle ultime settimane, ci avrete fatto caso, la presenza di una maggioranza contemporaneamente di lotta e di governo è emersa con chiarezza in almeno cinque occasioni. E l’opposizione interna al governo, ormai, è diventata così frequente da essere praticamente una non notizia.

