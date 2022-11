Meloni segue la linea Draghi sulle armi all'Ucraina. Opposizione divisa

Quattro mozioni diverse da Pd, M5s, Terzo polo e Verdi-Si sull'invio di aiuti militari a Kyiv. Mentre la maggioranza si ricompatta e sceglie di continuare a supportare la resistenza, fuori dalla destra regna il caos

Giorgia Meloni prosegue dritta sulla strada dell'atlantismo intrapresa dal suo predecessore Mario Draghi. Così mentre ieri sera ci si preparava alla discussione prevista per oggi sul rinnovo dell'invio di armi all'Ucraina, la premier ricompattava i suoi alleati di governo nell'aula del Senato e inseriva un emendamento al decreto sulle missioni Nato: la proroga a tutto il 2023 sulla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari al paese invaso. S'intende perciò continuare a inviare razzi, granate, scudi anti-aerei.

Ma il testo, scritto dopo una lunga mediazione tra FdI, FI e Lega, dovrà essere inserito nella mozione di Montecitorio, insieme a un'ulteriore postilla che, si legge nel documento, sancirebbe l'impegno da parte della maggioranza a "conseguire l'obiettivo di una spesa per la difesa pari al 2 per cento del pil".

E mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà a Bucarest per un incontro con gli omologhi dei paesi Nato per discutere dell'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica, alla Camera si svolgerà oggi un altro dibattito, aperto dal leader dei 5 stelle Giuseppe Conte. Il palazzo di Montecitorio vedrà confrontarsi gli schieramenti dell'opposizione su quattro territori, definiti da quattro mozioni che sono state presentate. Un fronte di opposizione, composto da Pd, M5s, Terzo polo e Verdi-Si che però si muove in ordine sparso contro l'asse Meloni-Tajani. C'è chi si oppone in modo deciso, ed è l'alleanza composta da Verdi e Sinistra italiana, che, in modo netto chiede di "interrompere la fornitura di equipaggiamento militare" e di concentrarsi sugli aiuti umanitari e la ricostruzione delle città.

Una posizione che fa da sponda ai 5 stelle di Conte, il quale, firmatario di un'altra mozione, si appella a due punti principali: puntare sugli sforzi diplomatici per "scongiurare un'ulteriore escalation militare" e, soprattutto, interpellare le Camere prima di prendere le decisioni di materia internazionale, comprese quelle sull'invio di forniture militari.

Così come le forze politiche più a sinistra, anche i moderati del Terzo polo hanno presentato una mozione che lascia poco spazio a dubbi e sollecita a continuare "senza riserve l'attività di sostegno economico e militare a Kyiv, in continuità con il governo Draghi".

C'è molta più incertezza invece nel Partito democratico, che poco riesce a tenere a bada i diversi animi al suo interno. E quindi, per venire incontro sia alle posizioni più radicali e pacifiste sia a quelle più interventiste, si legge nella mozione un testo annacquato che tenta di guardare a tutto il campo dell'opposizione, facendo però fatica a intercettare qualcuno con precisione. Da una parte c'è l'auspicio nell'avvio "di un percorso diplomatico per la costruzione di una Conferenza di pace" - e con queste parole si manda un segnale al M5s -, ma dall'altra parte si sottolinea la pretesa di "pieno sostegno al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie al fine di assicurare quanto previsto dall’articolo 51 della Carta Onu, che sancisce il diritto all’autodifesa individuale e collettiva". Un "pieno sostegno" che ha come sottotesto il "sì" alle armi, ma senza dirlo, veicolando un altro e opposto segnale in direzione del campo centrista.

Nell'aula di Montecitorio è prevista una girandola di voti contrari, astensioni e voti favorevoli all'interno dell'opposizione, sempre più divisa.