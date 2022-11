A Napoli la sinistra litiga sulla parola “bivacco”: è fascista, va tolta

Poiché si chiede insistentemente al buon cittadino di smascherare e denunciare il fascismo in ogni sua forma, dopo l’iniziativa del Consiglio comunale di Roma che intendeva meritoriamente correggere i nomi delle strade coloniali, tipo Via dell’Amba Aradam e Via Tripoli, ecco che a Napoli una parte della sinistra si sta opponendo con forza democratica al nuovo regolamento di sicurezza urbana promosso dal sindaco Manfredi. Che è di sinistra. Ne discutono da sette mesi. Il nuovo regolamento non va bene, spiegano. Il provvedimento vieta infatti il “bivacco”. Il sostantivo va tolto. Non è accettabile. “Evoca il discorso di Mussolini dopo l’assassinio di Matteotti”. Davanti alla notizia, pubblicata dal Mattino, posti di fronte ai consiglieri comunali di Verdi e Sinistra italiana pronti alla Resistenza contro la parola mussoliniana (“potevo fare di questa aula sorda e grigia un bivacco di manipoli...”), siamo in realtà noi a sentirci eventualmente sordi e grigi di fronte a tanta generosità creativa.

