In Lombardia il Pd si gioca la Quarta(pelle). Tra i nomi anche quello di Tabacci e Della Vedova. E' un format

Rischia di non avere nessuna carica perché è perfetta per ogni carica. E’ la “Quartapelle per non giocarsi la pelle”. In Lombardia, il vero nome protetto dal Pd, per guidare la regione, è il suo: Lia. Sarebbe una magnifica candidata anche secondo Enrico Letta così come si rivelerebbe una straordinaria segretaria per il dopo Letta. Giuliano Pisapia stravede per lei. Per Giorgio Napolitano è “l’allieva” (voleva Lia Quartapelle ministro degli Esteri). I laburisti: “Avete sentito il suo inglese? Ecco, ascoltatelo, imparate e poi tornate”. E’ deputata del Pd ed è atlantista come il segretario ma è “milanese” come Pierfrancesco Maran che si è autocandidato contro Attilio Fontana e contro la burokrazia di partito. Di Maran è pure amica e dunque “se c’è Pierfrancesco candidato alle primarie non ci sarò io”. Il segretario regionale del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, che meriterebbe un cammeo (attendete), finora non l’ha inserita nel “listino”. Nella notte di lunedì è stato infatti compilato, dai dirigenti del Pd lombardo, questo preziosissimo documento che serve a ragionare sulle primarie lombarde (che desidera l’altro Pier, Piefrancesco Majorino, europarlamentare) ma “fermo restando la volontà di superare l’impasse cercando” – e virgolettiamo ancora perché sono tutte voci Pd – “di collaborare con le opposizioni escludendo naturalmente Calenda e Renzi che si ostinano a imporci la candidatura di Letizia Moratti…”.

