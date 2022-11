Nasce il Conte Marx: all'Auditorium con Bettini va in scena un miraggio della sinistra

Il suo golfino da esistenzialista francese non è la divisa di un cavaliere, ma una lucida armatura vuota. L'abbaglio del leader dei 5 Stelle come colui che riporterà il socialismo rivoluzionario potrebbe non convincere nemmeno lui

Giuseppe Conte arriva all’Auditorium, nella roccaforte romana del veltronismo e dei friccichi de luna, e lo fa “pervestito” da esistenzialista francese, come avrebbe detto Camilla Cederna. Niente camicia, niente cravatta, niente pochette a quattro punte. Abbandonati i simboli della borghesia, il capo del governo che approvò i decreti sicurezza di Matteo Salvini indossa uno di quei golfini scuri a collo alto che sarebbero piaciuti a Jean-Paul Sartre. In un lampo si capisce che in questa serata, per lui, tutto deve corrispondere proprio alla singolare idea che il fu avvocato del popolo ha dell’essere di sinistra.