D'Alema e Bettini, pigmalioni concorrenti del neopacifista Giuseppi

Il problema del capo del M5s è che i due volti noti della politica sono i suoi due grandi consiglieri occulti, quasi due reconditi precettori. Quelli che insomma vogliono trasformarlo nel leader della nuova sinistra. Anche se non coltivano tra loro un rapporto di simpatia

Pare che Giuseppe Conte abbia tentato anche di invitarli insieme a cena, in vista della settimana che lo attende già da dopodomani con la grande marcia della pace. I sette giorni del Conte. Ma dicono pure che non ci sia ancora riuscito ad averli entrambi, finalmente insieme. Mamma e papà. Dunque li incontra separatamente, come si fa con i genitori divorziati.