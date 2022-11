Pd e Terzo polo candidano D'Amato per il Lazio: nasce l'asse del termovalorizzatore

Al teatro Brancaccio l'assessore ha ufficializzato la sua candidatura per le prossime regionali. In sala fanno irruzione manifestanti anti inceneritore, tra i presenti Gualtieri e Calenda. Il Nazareno certifica: il candidato è lui. Resta il nodo primarie per cercare di tenere in coalizione Sinistra italiana, Europa verde e civici

“Che è tutto ‘sto casino a quest’ora?”, impreca un passante. Ore 18, Roma. Davanti al teatro Brancaccio non si passa neanche a piedi. “Ce sta Checco Zalone?”. Macchè. Tra gli astanti che si sono assiepati su via Merulana già prima delle 17, in realtà si parla di politica, ma anche di convegni di ortopedia. Eh sì perché Alessio D’Amato è comunque stato per cinque anni il titolare della Sanità regionale. E si vede. A parlottare qui fuori ci sono direttori generali di Ospedali, primari ed infermieri. Sono una parte consistente della platea, pienissima, neanche in scena ci fosse miracolosamente Gigi Proietti. “A me gli occhi please”, questa sera, lo dice Alessio D’Amato. Si apre il sipario su uno spettacolo tutto politica e monnezza, va in scena “L’asse del termovalorizzatore”. Protagonista: Alessio D’Amato, che si presenta alla mejo Roma (c’è persino Corrado Augias) come candidato del Pd (con bollino ufficiale del Nazareno) per il dopo Zingaretti: “Non regaleremo la Regione alla destra, torniamo a vincere”. Coprotagonisti: Carlo Calenda, inventore della candidatura, ma “D'amato non è del Terzo Polo, è del Pd”e Roberto Gualtieri, il sindaco che con il suo termovalorizzatore ha involontariamente terremotato l’alleanza rossogialla in Lazio. “Sarà un ottimo presidente", garantisce il sindaco. Non mancano neppure i colpi di scena. Mentre l’assessore sciorina i successi della sanità laziale durante la pandemia dentro la sala irrompe un manipolo di manifestanti anti-inceneritore. Commedia o tragedia?