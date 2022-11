Gualtieri all'Auditorium diventa l'eroe degli occupanti abusivi

Nella casa simbolica del Pd romano, il sindaco sciorina 34 pagine di cose fatte in un anno. Due le scelte forti: il termovalorizzatore e la residenza a chi occupa immobili di proprietà pubblica. Agli applausi in sala si sommano quelli del movimenti della casa che dovevano protestare e invece adesso ringraziano il primo cittadino

“Ah ma sono il sindaco di Roma!”. Meme, vignette, articoli di giornale. L’ironia dei romani su Roberto Gualtieri gioca sulla sua presenza, impalpabile. Il sindaco fantasma. A un anno dal suo insediamento a palazzo Senatorio, anche l’ex ministro dem ha capito: c’è bisogno di farsi sentire, di ricordare che a governare la città qualcuno c’è. Per l’anniversario da primo cittadino ha quindi deciso di fare le cose in grande. Nessuna ordinaria e stanca conferenza stampa in Campidoglio, ma una cosa più trend, un evento mondano all’interno di quella che in fondo è la vera casa del potere Pd in città, l’Auditorium Parco della Musica, centro dell’egemonia culturale (e di poltrone) dei dem a Roma dai tempi della sua realizzazione per volere di Walter Veltroni e Goffredo Bettini. L’evento si rivolge a Roma. “Il primo rapporto alla città del sindaco Roberto Gualtieri”. Già da un mese lui aveva allertato i suoi assessori. “Preparate un report completo su quanto fatto, dobbiamo rendere conto ai romani del nostro operato”.