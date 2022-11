Meloni vola in Egitto per la Cop27 (accolta da Al-Sisi)

Per la premier è il primo vertice internazionale a cui partecipa. Polemiche sul silenzio a proposito del caso Regeni

Giorgia Meloni ha fatto la sua prima apparizione da premier in un vertice internazionale (dopo la trasferta brussellese della scorsa settimana) presiedendo la riunione della Cop 27 a Sharm El-Scheikh, in Egitto. Qui si tiene il nuovo appuntamento sul clima organizzato dalle Nazioni Unite, dove i capi di stato e di governo ribadiranno gli impegni internazionali sulla riduzione delle emissioni assunti nel corso dei vertici precedenti, come nel caso di Glasgow, a novembre 2021. Per Meloni è principalmente il modo per preparare una serie di incontri bilaterali che potrebbero definire la politica estera di questo governo.

Questa mattina ha già incontrato il premier britannico Rishi Sunak e il presidente dello stato di Israele Isaak Herzog, paesi in cui pianifica una visita nelle settimane a venire. Al suo arrivo è stata accolta dal presidente egiziano Al-Sisi, ma non è definito ancora se intratterrà con quest'ultimo un incontro bilaterale. Sullo sfondo ci sono i rapporti diplomatici tra Italia ed Egitto, rimasti altalenanti dopo l'uccisione di Giulio Regeni, le cui responsabilità rimangono inaccertate a causa anche della timidezza con cui le autorità egiziane collaborano con la magistratura italiana (si sono rifiutate di fornire gli indirizzi degli agenti che avrebbero concorso alla morte del ricercatore italiano). Dalla nascita del governo, Meloni su questo punto non ha rilasciato dichiarazioni.

Intorno alle ore 18 è previsto l'intervento della premier alla sessione plenaria della Cop 27.