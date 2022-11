L'intervento di Giorgia Meloni alla sessione plenaria di Cop27

Dopo essere arrivata in Egitto (e aver incontrato, tra gli altri, il presidente egiziano Al-Sisi), Giorgia Meloni è intervenuta alla sessione plenaria di Cop27, la riunione sul clima organizzata nell'ambito delle Nazioni Unite. "Siamo in un momento cruciale nella lotta al cambiamento climatico e siamo tutti chiamati ad affrontare lo scenario complesso aggravato dalla pandemia e dalla guerra. Dobbiamo perseguire una giusta transizione. L'Italia rimane fermamente convinta nel perseguire la decarbonizzazione nel pieno rispetto degli Accordi di Parigi", ha detto Meloni, confermando l'intenzione di ridurre "le emissioni del 55 per cento entro il 2030 per raggiungere la neutralità al 2050".

Leggi anche: la giornata Meloni vola in Egitto per la Cop27 e incontra Al-Sisi: "Attenzione al caso Regeni" Redazione