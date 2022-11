Un test di tre parole per capire se questo è un governo del PIPF

Il tema è sempre quello: domande giuste, risposte sbagliate. Sono passati quaranta giorni dalla vittoria elettorale del centrodestra e in quaranta giorni il tridente d’attacco che da due settimane guida la maggioranza di governo ha trovato occasione per discutere di tutto, dai rave agli articoli determinativi, ma non ha trovato una sola occasione per inserire al centro della propria agenda politica tre parole che pure dovrebbero essere prioritarie all’interno di un esecutivo che, come dimostrato dalla Nota di aggiornamento del Def presentata venerdì scorso dal ministero dell’Economia, ha affermato di voler ridurre nei prossimi anni il debito pubblico del nostro paese puntando semplicemente sulla leva della crescita. Un programma vastissimo, molto ambizioso, a tratti spericolato, che però contiene una contraddizione grave che necessita di essere risolta con urgenza per evitare di far entrare rapidamente il centrodestra di governo in un movimento molto affollato formato da quattro lettere: il PIPF, il partito di chi Prende gli Italiani Per i Fondelli.

