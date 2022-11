Cop 27 al via in Egitto tra speranze, ipocrisie e dura realtà dei fatti

La ragione degli scarsi risultati conseguiti nelle Cop sono numerose. Ammettere alla conferenza la presenza di appena il 10 per cento delle fonti che assicurano la copertura dei fabbisogni energetici mondiali escludendone il 90 per cento non è segno di forza, ma ostacola quella cooperazione internazionale che si dovrebbe invece rafforzare

Dal 6 al 18 novembre si terrà in Egitto a Sharm-el-Sheikh, la 27° edizione della Conferenza delle Parti (Cop 27) organizzata dalle Nazioni Unite. Assise avviate dopo la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, che portò alla sottoscrizione del Trattato denominato Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) da parte di 154 stati (poi saliti a 197) che non fissava limiti obbligatori e legalmente vincolanti ai singoli stati per le emissioni di gas serra. Prevedendo però la possibilità che le parti firmatarie potessero adottare in apposite Conferenze annuali – appunto le Cop – ulteriori atti che consolidassero il percorso verso l’abbattimento delle emissioni sino a fissarne limiti obbligatori. La prima si tenne a Berlino nel 1995 presieduta da Angela Merkel, allora ministro tedesco dell’Ambiente, che nel discorso di apertura dichiarò che “The Greenhouse effect is capable of destroying humanity” anche se poi la Germania fece ben poco, molto meno di altri paesi, per impedirlo.