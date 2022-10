Salvini fa il maestro Perboni. Studia i dossier e pensa alle caselle dei vice. Assedio a Giorgetti

Il segretario Salvini sgobba come un mulo. I veneti direbbero: “E’ uno sgobon”. Nelle sue giornate indefesse ha trovato una tregua per approfondire i dossier economici. Non è certo come Giangiacomo Giorgetti che fa il poeta: “Uffa, voglio il mio lago”. Oltre la pace, su cui è sempre impegnato, il segretario svolge anche il compito di maestro Perboni della Lega, quello del libro Cuore. Alle 13 ha fatto eleggere, con acclamazione, il fido sergente Massimiliano Romeo capogruppo del Senato. La giornata era serena.

