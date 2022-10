Il caso di Carlo Deodato, alto funzionario a Chigi con Draghi (e oltre Draghi)

Il Consiglio di Stato, la Consob, il vertice del Dipartimento affari legislativi a Palazzo Chigi su impulso di Enrico Letta, l’addio al medesimo ruolo su impulso di Matteo Renzi, il nuovo arrivo nello stesso posto con il governo Draghi e infine la probabilissima nomina a segretario generale di Palazzo Chigi nel prossimo venturo governo Meloni: Carlo Deodato, giurista, classe 1967, un passato da braccio destra di Renato Brunetta e Paolo Savona ministri, al momento è l’uomo di cui si parla quando si allude alla fantomatica categoria dei “draghiani che restano”, contenitore mobile per identificare gli alti funzionari (“mandarini”, per i detrattori; “grand commis de l’État”, per gli estimatori) che tengono teso il filo tra un governo all’altro, tecnico e non tecnico, informazioni chiave incluse. Particolare, questo, tanto più importante in una fase in cui il funzionamento della macchina e i dossier legati al Pnrr richiedono tempestività di decisione.

