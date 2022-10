Al Mise esposta la foto di Mussolini. Giorgetti: "C'è pure a Chigi. Ma l'abbiamo rimossa"

Nella sede del ministero dello Sviluppo economico sono state affisse le immagini di tutti i ministri, tra cui quella del duce. Bersani: "Chiedo di essere esentato". La Cgil: "Atto gravissimo. Fare chiarezza". Dopo le polemiche, la foto è stata tolta

Oggetto dei desideri e delle trattative nel centrodestra che si appresta ad arrivare a Palazzo Chigi, quello dello Sviluppo economico è uno dei ministeri più chiacchierati in queste ore. Lo chiedeva Silvio Berlusconi, potrebbe essere alla fine affidato al fedelissimo di Giorgia Meloni, Guido Crosetto. Ma intanto, quale che sia la scelta, in via Molise, dove oggi si trovano ancora gli uffici del responsabile uscente Giancarlo Giorgetti, hanno pensato bene di non perdere tempo e di portarsi avanti con gli arredamenti. E così, pare che settimana scorsa - come riporta La7 - siano state esposte le foto di tutti i ministri passati per quel dicastero, anche quella di Benito Mussolini. Almeno fino a oggi, perché intanto, dal ministero hanno fatto retromarcia, placando sul nascere le polemiche: "Quest'anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l'edificio sono iniziate con l'inaugurazione della mostra Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c'è anche la foto di Benito Mussolini. Per evitare strumentalizzazioni sarà rimossa".

"Mi giunge notizia che al MISE sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso", ha scritto questa mattina Pierluigi Bersani, che quegli uffici li ha frequentati tra il 2006 e il 2008 durante il governo Prodi. "In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa", ha aggiunto l'ex segretario del Pd. A stretto giro è arrivata anche la replica di Giancarlo Giorgetti. La foto di Benito Mussolini esposta al Mise tra quella degli altri ministri? “C'è anche a Palazzo Chigi, non solo al Mise - è stata la difesa del ministro uscendo da Montecitorio - ma se è un problema la togliamo. Ora l’hanno tolta, mi dicono. È stato primo ministro delle corporazioni, ahimè”.





Dura la reazione della Cgil, che prima della rimozione della foto ha parlato di "un atto gravissimo, oltre che deplorevole. Un fatto inquietante, ancor più grave e inaccettabile per la storia di questo Paese è che tutto ciò pare sia essere accaduto alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e dell'ex presidente del Senato Casellati". Per questo, concludeva la nota del sindacato occorre "fare immediata chiarezza".