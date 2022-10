Meloni non è ricattabile dal Cav., ok. Ma la sua destra è ricattabile dal suo passato?

Europa e Costituzione, immigrazione, pensioni, No vax, posizionamento Ue e Ucraina. Per superare le ambiguità, più che occuparsi di problemi irreali, la leader di FdI dovrà dimostrare la capacità di occuparsi delle preoccupazioni reali degli italiani, quelle che espongono il paese a ricatti non meno pericolosi di quelli evocati con il Cav.

L’incontro risolutivo che ha avuto ieri pomeriggio a Roma Giorgia Meloni con Silvio Berlusconi, con la stanza al secondo piano di Via della Scrofa accuratamente bonificata da ogni genere di carta trasformabile in un bigliettino di appunti, ha rimesso benzina nel motore della macchina del centrodestra e ha permesso ai protagonisti del futuro esecutivo di fare un passo avanti verso l’atteso governo del non farò. E’ il governo del non farò quello che si appresta a guidare Meloni perché è un governo che si avvicina all’appuntamento con la storia (lista dei ministri sabato?) facendo affidamento più sulla sua capacità di indicare quel che non sarà che sulla sua abilità di indicare quello che sarà. E’ il governo del non litigheremo, hanno provato a dire ieri Meloni e Berlusconi al termine del loro incontro. E in fondo l’elemento forte della leadership meloniana negli ultimi mesi è stato proprio quello di far capire con chiarezza cosa non sarà la futura maggioranza.