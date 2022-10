Berlusconi nella sede di FdI. La Russa: "L'incontro con Meloni andrà bene"

Il Cav. è arrivato in via della Scrofa, dove ha casa Fratelli d'Italia. Sul tavolo i nodi da sciogliere per far nascere il governo. Il neo presidente del Senato: "Italia ha bisogno di un esecutivo in tempi rapidi". Tutti gli aggiornamenti