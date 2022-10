"Io ci sarò. La piazza della pace non è di Conte". Parla Furfaro (Pd)

“Partiamo dal principio: la piazza di Conte non è affatto la piazza di Conte, ma sarà una grande manifestazione nazionale per la pace organizzata dalle associazione, dalle Acli, dall’Arci, dalla Cgil e da tutte le altre realtà che aderiscono alla rete per il disarmo e la pace. Detto questo certo, io ci sarò”. Marco Furfaro, responsabile del Pd dei rapporti con le associazioni e i movimenti, non vuole alimentare polemiche, ma sulla manifestazione pacifista che dovrebbe svolgersi a Roma a metà novembre – data probabile il 19 – ci tiene a mettere le cose in chiaro. “Chiunque abbia a cuore davvero la pace – dice – dovrebbe accuratamente evitare di farla diventare un’arma di propaganda politica”. E però quella “grande manifestazione” nasce da un appello esplicito di Giuseppe Conte al mondo dell’associazionismo cattolico, manifestato con una lunga intervista all’Avvenire, non è che siete voi che state andando all’inseguimento dei 5 stelle? “No, non è così”, risponde il dem. “Non nasce dall’appello di Conte, lui ha fatto un tentativo goffo perché evidentemente nella sua breve vita politica ha avuto poco a che fare con la rete dell’associazionismo, ma in questi casi i partiti fanno un passo indietro o di lato e si accodano a ciò che viene dalla società civile, non ci mettono il cappello sopra, questo per una ragione molto semplice: la pace non può essere un elemento di battaglia politica tra partiti”.

