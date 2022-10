Enrico Letta, un leader in uscita ma non dimesso alle prese con un congresso che non c'è

In teoria il segretario ha chiesto che le primarie si tengano entro marzo, ma una data ufficiale ancora non c'è. E si teme che tirarla per le lunghe potrebbe far desistere Bonaccini dal candidarsi

Non sembra affatto facile questo inizio di legislatura per il Partito democratico. Stretto tra il movimentismo dei 5 stelle e quello (seppure di segno ben diverso) di Carlo Calenda, il Pd fatica a trovare uno spazio. E il fatto che il segretario sia in uscita ma che non si capisca ancora quale sia lo sbocco del congresso certo non aiuta. Enrico Letta tenta di uscire dall’angolo proponendo a Giuseppe Conte e al leader di Azione di collaborare all’opposizione per rendere più efficaci le politiche di contrasto alla maggioranza di centrodestra. Ma le sue avance sembrano non avere possibilità di riuscita. Del resto un politico di lungo corso, Luigi Zanda, glielo aveva detto per tempo: “Enrico prepariamoci a fare da soli perché gli altri non ci staranno”.



E l’idea di fare da soli tutto sommato non dispiace all’ala riformista del Partito democratico, che teme che alla fine la proposta di un patto delle opposizioni si riduca all’inseguimento da parte dem dei pentastellati. “Adesso basta, abbiamo abbondantemente dato”, si sente mugugnare dalle parti di Base riformista.