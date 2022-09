Bisogna saper perdere. Letta lo sa fare, Salvini invece no

Come dice il gran Cundari, se c’è una cosa in cui la sinistra è bravissima è l’analisi delle proprie sconfitte; sommata all’altra propensione del Partito democratico, liquidare i suoi segretari a cadenza più o meno annuale, aiuta a comprendere la funzionale sobrietà, la postura umana, con cui ieri mattina Enrico Letta ha annunciato, in poche parole in conferenza stampa, che a breve sarà indetto il congresso, lui ne guiderà il percorso in spirito di servizio, “ma non mi presenterò candidato”. Dall’altra parte geopolitica dell’Italia, negli stessi istanti, dopo essere rimasto nella lunga notte di domenica chiuso negli uffici di Via Bellerio – niente dichiarazioni, almeno Letta aveva mandato Serracchiani a sfidare il plotone dei cronisti – Matteo Salvini, l’altro grande sconfitto, ha dato un’interpretazione del ruolo diversa e contraria, e se è possibile fare graduatorie, più scadente.

