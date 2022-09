Letta pensa alle elezioni, ma il Pd pensa al congresso

Il segretario parla di Europa e cita Sassoli, l'unico a non urlare, mentre dietro al palco gli altri organizzano la vera festa e restano in bilico, come i Negramaro che risuonano a piazza del Popolo. “Apriamo una riflessione”

Non si sa chi abbia scelto la colonna sonora, ma i non troppi militanti del Pd stipati in un labirinto di transenne che riduce di circa tre quarti piazza del Popolo non hanno precisamente gli occhi di tigre mentre dal palco il loro partito cerca di dargli la carica con Cat Stevens che canta “I know, I have to go”, ovvero: “So che me ne dovrò andare”, seguito dai Negramaro con “in bilico tra tutti i miei vorrei... resto qui sul filo di un rasoio”. Quando comincia l’analisi della sconfitta? “Siamo fiduciosissimi”, risponde Gianni Cuperlo.