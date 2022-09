"Noi con la Germania e l'Europa, loro con l'Ungheria". Letta fa tappa a Berlino per tentare la rimonta

Relazioni internazionali ed equilibri europei per tentare la rimonta. La strategia del Pd per evitare l’imbarcata elettorale, o persino per ribaltare i pronostici passa per i destini italiani in Europa. E d’altronde Enrico Letta a questo giornale lo aveva detto chiaramente: “Il voto del 25 settembre sarà la nostra Brexit perché, se vince, il centrodestra ci farà fallire in Europa”. Ieri per il segretario del Pd è stata una giornata importante per sostanziare con i fatti le parole ripetute in questi giorni, per dividere chiaramente gli schieramenti in campo. Da una parte il Pd, dall’altra il centrodestra. Loro con l’Ungheria, noi con la Germania. Meloni con le violazione dello Stato di diritto e il presidente ungherese filoputiniano Viktor Orbán, il Pd con i tedeschi e l’Europa unita e solidale. Riduzioni forse troppo schematiche, ma perfette per la campagna elettorale. Insomma, quello di questa mattina tra il cancelliere tedesco Olaf Sholz ed Enrico Letta alla Willy Brandt Haus di Berlino era un incontro tra leader di importanti formazioni del partito socialista europeo solo sulla carta.

