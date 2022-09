Letta: "Queste elezioni sono la nostra Brexit"

Il segretario ama gli impertinenti. Segretario, lo sa cosa dicono di lei? “Cosa dicono di me? Se ne dicono tante. Avanti, avanti. Sa, ormai sono abituato…”. Dicono che Enrico Letta è il “migliore dei perdenti”, che resta un “numero due” e che, insomma, lo sa cosa si dice ancora… “Continui, continui…”. Si dice che perderà pure questa volta e che Giorgia Meloni la straccerà alle elezioni. Ovviamente lei si dimetterà? “E se le dicessi invece che io vinco e che il Pd ha già vinto?”. Ah, sì, lei vince? “Sul serio non si è accorto che la più grande vittoria si chiama u-ni-tà interna?”. Perdoni, segretario, ma sarebbe questa la vittoria? “Eh no! Ha ragione. Le vittorie sono due”. Ah, ce n’è pure un’altra? “Certo. La più importante. Il mio vero successo dopo un anno e mezzo di segreteria”. E quale sarebbe questo successo? “Il Pd è oggi il primo partito tra i giovani. La destra ha gli occhi rivolti al passato. Giorgia Meloni, le faccio una confidenza, ha posizioni più retrograde di Marine Le Pen. Ma noi la destra la battiamo. Mi creda. Noi vinciamo”. E Mario Draghi magari lo recupera, giusto? “Sono convinto che Draghi non abbia esaurito il suo compito. Quel compito sarà assolto dal Pd. Ma aspetti, aspetti…”.

