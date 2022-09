"Noi eurorealisti, non euroscettici". Parla Raffele Fitto, l'uomo di Meloni a Bruxelles

“Queste sì che mi paiono interferenze elettorali”. Raffaele Fitto, presidente del gruppo dei conservatori europei e uomo di Giorgia Meloni a Bruxelles ieri mattina non ci voleva credere. Dopo la notizia di un dossier dei servizi statunitensi che dimostrerebbe il finanziamento di 300 milioni di dollari dalla Russia a diversi partiti in 20 paesi, è apparsa su Repubblica un’intervista all’ex ambasciatore americano alla Nato Kurt Volker che ha citato FdI tra i partiti legati a Mosca. L’intero stato maggiore di FdI è entrato in allerta. Giulio Terzi di Sant’Agata, ex ambasciatore e ministro degli Esteri, oggi consigliere diplomatico di FdI, ha subito scritto una lunga lettera a Volker per chiedere chiarimenti, mentre Meloni ha promesso querele. “Quelle affermazioni – dice Fitto – sono gravissime, non supportate da fatti, e nomi. A pochi giorni dalle elezioni si usa questo dossier per fare allusioni ingiuriose. Se ci fossero cose vere andrebbero punite severamente, ma non c’è nulla che riguarda l’Italia come ha già detto il presidente del Copasir Adolfo Urso”. Eppure che sul centrodestra italiano aleggi almeno il sospetto di alcune pericolose interlocuzioni con la Russia di Vladimir Putin non è una novità. Anche Fitto ha votato a marzo scorso una risoluzione per impegnare la Ue a contrastare le interferenze di stati terzi, Russia e Cina in testa, che citava tra gli esempi l’accordo di cooperazione tra la Lega e il partito di Putin Russia Unita. Perché oggi Fratelli d’Italia non chiede alla Lega di cancellare quell’accordo? “Ogni partito della coalizione – dice Fitto – fa quello che vuole, Salvini ha firmato con noi un programma che prevede delle cose non fraintendibili sul posizionamento atlantico dell’Italia e l’impegno in Ucraina. A noi questo basta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE