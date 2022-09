Letta al Foglio: "Grave che la Lega non abbia sciolto il rapporto con Russia Unita"

"Penso che sia grave che la Lega di Salvini non abbia disdetto il suo rapporto e la sua alleanza con il partito di Russia Unita, che è il principale partito del sistema politico russo", ha detto Enrico Letta intervistato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa. Il segretario del Pd ha poi commentato la notizia secondo cui la Russia avrebbe finanziato molti partiti occidentali negli ultimi anni, come reso noto da un documento dell'intelligence americana.

"Durante un dibattito che feci con Marine Le Pen, lei ammise che il suo partito aveva ottenuto finanziamenti da un’importante banca russa quindi quello di cui oggi si parla in Italia, è già ampiamente accaduto in modo simile in Francia. Da quando la Russia ha invaso la Crimea e il Donbass ha tentato un’operazione di infiltrarsi dentro la politica e la libertà della politica dei paesi europei e occidentali", ha spigato Letta.

