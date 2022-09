Il centrosinistra chiude la campagna elettorale in Piazza del Popolo

L'incontro inizia in ritardo, nell'attesa il leader della Lega si fa i selfie tra le bandiere di Fratelli d'Italia, in netta maggioranza. Il primo a parlare è il capo di Forza Italia: "Siamo la maggioranza del paese". Poi il segretario del Carroccio: "Prendiamo l'impegno di governare cinque anni". In chiusura la leader di Fratelli d'Italia: "Non siamo disposti a fare inciuci"