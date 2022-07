Letta, indagine su una leadership con gli "occhi di tigre"

Circa un anno e mezzo fa, la situazione per il Pd era questa: Giuseppe Conte era il “punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”, secondo la definizione del segretario Nicola Zingaretti, e si escludeva qualsiasi altro nome per guidare il governo “anche nel caso di Draghi, anche se venisse Superman”, secondo le parole dell’allora vicesegretario Andrea Orlando. Ora però il Pd di Enrico Letta ha rotto con il M5s colpevole, dice il segretario, di aver “innescato la crisi”, considera Conte come la kryptonite e si presenta alle elezioni come il partito di Draghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE